Roué Verveer: ‘Ik schrijf geen shows, ik maak shows’

Gevraagd naar herinneringen aan optredens in Zeeland schiet Roué Verveer meteen in de lach. ,,Dan denk ik terug aan het begin van mijn carrière. Toen speelde ik in Burgh-Haamstede en de volgende dag stond een optreden gepland in Middelburg. Ik bleef die nacht slapen bij een hotel in Wouw, net buiten Zeeland. Toen mijn show op de eerste avond klaar was zei iemand tegen me: ‘In dat hotel is ooit iemand vermoord door een personeelslid, wist je dat?’ Geen idee of het waar was, maar ik schrok enorm. Ik weet dat ik die nacht geen oog dicht heb gedaan.”

Comedian

De anekdote dateert uit de periode dat Verveer net in Nederland woonde. Op 19-jarige leeftijd vertrok hij vanuit zijn geboorteland Suriname om hier te studeren. De allereerste keer dat hij op een podium stond was in 1987 in Paramaribo. ,,De school waar ik op zat, de Hendrikschool, vierde het 100-jarig bestaan met een grote musical. We brachten de voorstelling tien keer in een uitverkocht theater en ik speelde de rol van Charlie Chaplin. Cabaret en comedy kenden we in Suriname niet zo, er stonden alleen bandjes op te treden of er was volkstoneel. In Suriname is nooit tegen mij gezegd: ‘Jij moet comedian worden’. Bij mij in de buurt wisten ze niet eens van het bestaan van een comedian. Ik was weliswaar gangmaker op feestjes, maar in mijn vriendenkring waren dat er wel meer. Surinamers zijn allemaal grappig in gezelschap.”