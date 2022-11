Salar Azimi gaat landgenoten aanmoedigen in Qatar: ‘Vorige keer was ik nog illegaal’

In 1995 belandden de Azimi’s als Iraanse asielzoekersfamilie in Schoondijke. In hun thuisland waren te weinig mogelijkheden en kansen, zeker voor de ambitieuze Azimi’s. In Nederland bouwden ze een fortuin op als ondernemer, onder meer met hotel De Elderschans in Aardenburg. Er loopt al een geruime tijd een onderzoek tegen Salar en zijn broer Sasan, wegens verdenkingen van witwassen, valsheid in geschrifte en hypotheekfraude. De Azimi's hebben de beschuldigingen altijd ontkend.