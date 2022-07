Schipper Ko Goud: ‘Met de aankoop van de Amelia heb ik mijn hart gevolgd’

In onze waterrijke provincie wordt heel wat af ‘geschipperd’. Je komt er van alles tegen. Van zeiljachten en motorbootjes tot rondvaartboten en vrachtschepen. In deze zomerserie interviewen we een aantal schippers over hun werk of ontspanning tijdens het varen. Deze week Ko Goud (66), schipper van charterschip Amelia.

Van visserij naar Rijkswaterstaat

De carrière op het water begon voor Ko al op jonge leeftijd. ,,Na een opleiding tot automonteur die ik niet heb afgemaakt, ben ik in Rotterdam naar de binnenvaartschool gegaan. Ik wilde een vrij beroep uitoefenen. Na school begon ik als scheepsjongen. Dat was varen en leren en zo haalde ik mijn matrozendiploma. Een jaar of vier later ben ik de visserij in gegaan. Ik heb heel veel op de Waddenzee gevaren. Maar op den duur vond Ella het wel fijn als ik wat dichter bij huis zou zijn.” Ko kon bij Rijkswaterstaat aan de slag als verkeersleider op de patrouilleboot. ,,En dat vind ik echt het mooiste vak dat er is. Daar ben ik ook delegatielid geweest voor IALA, een vereniging voor de nautische wereld, die er kort gezegd op gericht is navigatiehulpmiddelen wereldwijd te harmoniseren en de veiligheid te verbeteren. Ik vond het mooi om vanuit mijn praktijkervaring iets toe te voegen aan de veiligheid.”