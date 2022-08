Schipper vaart stuurhut kapot tegen brug bij Rilland

Twee verdachte mannen aangehou­den op haventer­rein North Sea Ports, mogelijk ‘uithalers’

NIEUWDORP - Twee mannen van 24 en 29 jaar oud zonder vaste woon- of verblijfplaats moeten deze week voor de rechter-commissaris verschijnen omdat ze zich vorige week donderdagnacht onbevoegd op het haventerrein van North Sea Ports in Nieuwdorp bevonden. Ze waren daar mogelijk op zoek naar in containers verstopte drugs, het zogeheten ‘uithalen’.

15 augustus