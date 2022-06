Seizoen begint pas 6 juli, maar Rotterdams restaurant claimt: wij serveren de eerste Zeeuwse bodemcultuurmosselen

Het ronkende persbericht dat deze week binnen viel liet er geen misverstand over bestaan: ‘Kaat Mossel krijgt als eerste restaurant in Nederland nieuwe oogst mosselen', blokletterde de onderwerpregel. Maar dat was nog niet alles. ‘Rotterdams meest befaamde visrestaurant troeft Zeeuwse collega’s af', werd beweerd. ,,We zijn trots dat wij de eerste baal van dit typisch Zeeuwse product mogen ontvangen, want stiekem is dat wel elk jaar een beetje een strijd met onze collega’s in Zeeland", voegde eigenaar en chef-kok Ron Hirt nog toe. Een datum is er ook; dinsdag 28 juni worden de mosselen afgeleverd op de Admiraliteitskade, waar het restaurant is gevestigd. Dat gebeurt om 12.30 uur, ‘onder toeziend oog van vaste gasten, enkele bekende Rotterdammers en vakgenoten'.