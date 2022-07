Senna is blind, maar haalde toch zijn havo-diploma: ‘Enorm hard voor geknokt’

Een grote gast. Gespierde bovenarmen, hip shirt en kekke zonnebril. Als je Senna zo ziet staan, dan denk je dat hij een tiener is zoals iedere andere. Hij gaat graag uit met zijn vrienden, houdt van fitness, volgt deze week zijn eerste kickboksles en vindt het leuk om te mountainbiken. Schijn bedriegt: Senna is blind.

Als Senna anderhalf jaar is, krijgt hij oogkanker. ,,Zijn linkeroog moest verwijderd worden en zijn rechteroog is bestraald. Hij kon daarna nog 30 procent zien”, vertelt Senna’s moeder Danny Haak. Maar twee jaar later komt de kanker terug. Senna’s ouders grijpen alle medische mogelijkheden aan. Ze gaan zelfs met hem naar Amerika voor een speciale chemokuur. Maar ook het rechteroog is niet te redden. Als Senna bijna vier is, wordt hij volledig blind.