Sinds de gewelddadige dood van Tim (15) is alles anders voor moeder Ysanne: ‘Hij had geen schijn van kans’

In de Middelburgse rechtbank dient morgen de eerste, inleidende rechtszaak tegen de twee tieners die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van Tim van der Steen. Ysanne is erbij, samen met haar dochter Esmee (18) en partner Joyce (41). ,,We zijn heel strijdlustig en willen gerechtigheid. We willen bij alle zittingen aanwezig zijn. Maar tegelijkertijd zien we er als een berg tegenop en zijn we er alle drie ook best ziek van, letterlijk zelfs. Maar we willen het graag doen voor Tim. Dit is het laatste wat we voor hem kunnen doen’’, zegt Ysanne, exact drie maanden na het overlijden van Tim.