Slapen in een punthuisje, yurt of ecocabine: Zeeland is walhalla voor rustzoekers. ‘Hier kunnen we even van de wereld verdwijnen’

‘Kijk, papa!’ Trots komt dreumes Tamar aangelopen met een ei in haar hand. Zojuist geraapt in het kippenhok. ,,Dat mag hier gewoon’’, zegt moeder Ella Verhegge. ,,Net zoals je ook groente mag nemen uit de moestuin.’’ Samen met haar kinderen Tamar (1) en Obel (3) en vriend Bernd is Ella neergestreken op boerenrustcamping De Kermisrose, in de uitgestrekte polder tussen Nieuwerkerk en Sirjansland. Ook Obel heeft zijn draai na amper een dag al gevonden. Op zijn speelgoedtractor verkent hij op eigen houtje de camping met al haar dieren. Het jonge gezin woont midden in Gent en verruilt de drukte van de stad af en toe voor de rust van het platteland. ,,Maar we waren wel op zoek naar iets bijzonders’’, zegt Ella. ,,Dat vonden we hier. We zitten een kleine week in een yurt.’’