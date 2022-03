‘Sluit Zeeuwse havens voor Russische schepen’

Karel Burger Dirven, honorair consul van de Oekraïne, richt zich in een e-mail aan Provinciale Staten en de gemeenteraden van Borsele, Terneuzen, Vlissingen en Gent, de aandeelhouders van het havenbedrijf. ‘Ik verzoek u om de havens van North Sea Port per onmiddellijk te sluiten voor Russische schepen. Dit is een duidelijk statement aan Rusland. Ieder bedrijf, dus ook bedrijven met overheidsaandeelhouders, moet zich de vraag stellen: willen we zaken doen met Rusland op dit moment? Ik doe een moreel appel op u. Als Heineken, McDonald’s en Ikea hun relatie met Rusland afbouwen, dan dienen zeker de havens op slot te gaan voor Russische schepen.’