SM-spel loopt uit de hand: Zeeuwse (27) slaat sekswerker met bamboestokken en krijgt 18 maanden cel

Brandwonden bij haar tepels en billen die eruit zagen als één grote bloeduitstorting. Voor een escortdame eindigde een sm-spel in een nachtmerrie, waarbij ze vreesde voor haar leven. De uit de gemeente Borsele afkomstige J.M. (27) zag de sekswerker lijden, maar greep niet in. Daarom moet ze van de rechter anderhalf jaar de cel in.