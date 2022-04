Spotify kan ze gestolen worden, Kiki (14) en Ronja (14) kopen cd’s en draaien de platen van hun ouders

Ze zijn vaak te vinden op de muziekafdeling van De Drukkery in Middelburg. Daar vergapen Kiki Teclegiorgis en Ronja Joenje zich aan platen van hun favoriete bands als de Red Hot Chili Peppers en The Strokes. Of ze snuffelen in de cd-bakken, want die schijfjes passen wat beter bij hun beperkte budget. Voor het eerst in tijden is in Nederland vorig jaar de cd-verkoop gestegen. Mogelijk door jongeren als Kiki en Ronja.