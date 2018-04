Staatssecretaris: 'Terugdraaien verhuizing marinierskazerne kost tientallen miljoenen euro's'

Visser antwoordt op vragen van GroenLinks dat het project in de aanbestedingsfase zit. ,,In het aanbestedingsproces geldt het moment van gunning als ‘point of no return’. Als Defensie de aanbesteding afbreekt, dan zal Defensie de consortia die aan de dialoog deelnemen een vergoeding moeten geven voor de gemaakte kosten."

De provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen zullen hun inmiddels gemaakte kosten op Defensie willen verhalen, meldt de staatssecretaris. ,,En Defensie is dan een groot deel van de zelf gemaakte kosten kwijt. Zonder nu specifiek te kunnen zijn, gaat dat in totaal om tientallen miljoenen euro’s. Daarmee heeft Defensie dan nog geen nieuwe of gerenoveerde kazerne voor de mariniers."

De dialoog met drie consortia is op 5 maart al begonnen. De gunning vindt volgens de staatssecretaris eind juni 2019 plaats.

Hoge uitstroom

De staatssecretaris zegt dat nog niet duidelijk is of de uitstroom bij de mariniers te maken heeft met de op handen zijnde verhuizing. ,,Helaas blijkt dat de ongeplande uitstroom stijgt. Er is een traject gaande om in kaart te brengen wat de belangrijkste redenen zijn voor de hoge uitstroom. Naar verwachting zullen de resultaten hiervan binnenkort beschikbaar zijn."

Visser antwoordt dat Defensie zich bewust was van een mogelijke uitstroom van personeel als gevolg van de verhuizing. De afgelopen maanden was die wel groter dan voorzien. Ze begrijpt dat militairen (en partners) door de verhuizing uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald. ,,Dit geldt voor alle militairen. Defensie kent veel meer uitgezonden militairen van wie velen niet wonen in de nabijheid van hun kazerne, vliegbasis of de marinehaven in Den Helder. Dit laat onverlet dat Defensie zich ervan bewust is dat de verhuizing naar Vlissingen invloed zal hebben op de privésituatie van de mariniers. Het ligt voor de hand dat dit onderwerp nog zal worden besproken in het overleg met de medezeggenschap."