Stalkingszaak voor de Middelburgse rechter: ‘Op moordtocht in Groningen? Dat was een test’

Het is een ‘boswach­ters­droom’ die uitkomt: er broedt een koppel zeearenden bij de Grevelin­gen

Eindelijk! Er broedt een koppel zeearenden op de Slikken van Flakkee, bij de Grevelingen. Er is inmiddels al één jong is geboren. Het is een ‘boswachtersdroom’ die uitkomt voor Piet van Loon van Staatsbosbeheer. ,,Dit is fantastisch. Het is één van de weinige toppredators die we hebben in Nederland. Ook voor ons blijft dit een machtig imposante vogel.’’

18 mei