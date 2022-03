Stevig gesprek over uitlatingen Martin Bos, geen excuses

Poll Zo stemde Zeeland: lokalen nog groter, PvdA/GroenLinks rukt op, Forum doet zijn intrede

De lokale partijen hebben over heel Zeeland gezien goede zaken gedaan in de meeste gemeenten. De lijstverbindingen van GroenLinks en PvdA deden het juist uitstekend in Middelburg en Goes. Forum voor Democratie kreeg voet aan de grond in alle vier de gemeenten waar de partij voor het eerst meedeed. Dit is hoe Zeeland gisteren stemde tijdens de verkiezingen voor de gemeenteraden.

