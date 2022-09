Studenten gaan los in Vlissingen tijdens het Kickoff Festival: ‘Even een feestje, heerlijk toch!’

,,Even een feestje, heerlijk toch! We zijn meteen uit school naar het festival gekomen”, zegt Maaike lachend. ,,We doen allemaal de dubbele opleiding verpleegkunde en verloskunde op de HZ. Het is best pittig. Dan is dit best fijn. Het is gezellig. Ik zie dat er veel eerstejaars zijn.”

Volledig scherm Rapper Bizzey zorgt voor een feestje op het Bellamypark tijdens het Kickoff Festival. © Dirk-Jan Gjeltema

‘We zitten allemaal in hetzelfde schuitje’

Maaike woont op kamers in Vlissingen en is lid van studentenvereniging Aqua ad Vinum. ,, Ik heb mijn vriendinnen vorig jaar ontmoet op het introkamp van de studentenvereniging. Ik kom uit Rotterdam. Dan is het best even wennen om in Vlissingen te gaan wonen, want het is natuurlijk nogal een uithoek. Maar we zitten allemaal in hetzelfde schuitje: dan maak je snel vrienden.”

Met het Kickoff Festival trappen University College Roosevelt, de HZ en mbo-school Scalda het studiejaar af. Het festival vond drie jaar geleden voor het eerst plaats in Middelburg. Door corona kon het de afgelopen twee jaar niet doorgaan. Het is de bedoeling dat het evenement jaarlijks plaatsvindt, afwisselend in Middelburg en Vlissingen. Behalve Bizzey staan donderdag ook FeestDJ Ruud, Gregor Salto en Omdat Het Kan Soundsystem op het programma in Vlissingen.