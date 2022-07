Tall ships trekkers tijdens Vlissingen Maritiem; geen scheurbuik of piraten aan boord

Extreme hitte op komst: ‘Alles wat verkoeling geeft, vliegt nu de winkel uit’

VLISSINGEN - We gaan zweten en puffen volgende week. Hóe heet het wordt, is nog niet duidelijk, maar waarschijnlijk tikken de thermometers de 35 graden aan. En dus gaan we nu alvast op zoek naar verkoeling.

15 juli