Tbs met dwang voor Middelburger, die Henk Cijsouw uit Biggekerke vermoordde

Dat heeft de rechtbank in Middelburg maandag bepaald. De rechter volgt het advies van het Openbaar Ministerie om de Middelburger tbs met dwangverpleging op te leggen en te ontslaan van rechtsvervolging. Van den D. moet ruim 300.000 euro aan schadevergoeding betalen aan de nabestaanden.

Arie van den D. is door gedragsdeskundigen volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard en kan daardoor niet verantwoordelijk worden gehouden voor wat hij in september vorig jaar heeft gedaan. Onderzoeken hebben uitgewezen dat Van den D. meerdere stoornissen heeft, zoals borderline en een autisme spectrum-stoornis.

,,Dat hij onder invloed van stoornissen heeft gehandeld, wil niet zeggen dat hij niet doelbewust bezig was’’, zei de rechter maandag. Volgens de rechtbank staat vast dat Van den D. zijn schoonvader heeft vermoord en daarna zijn vrouw van het leven wilde de beroven. ,,De kans op recidive is groot als hij weer een relatie krijgt”, zei de rechter. ,,Hij heeft onherstelbare schade toegebracht aan het gezin.”

Spanningen

Aan het drama in Biggekerke gingen spanningen vooraf tussen Van den D., zijn vrouw en haar familie. Volgens Van den D. was hij al sinds het begin van hun relatie niet welkom in de familie. Hij en zijn vrouw lagen in scheiding en daarom was ze ingetrokken bij haar ouders in Biggekerke.

Op zondag 12 september, na het zien van een online kerkdienst, smeedde Van den D. het plan om wraak te nemen. De echtscheiding voelde voor de gelovige Van den D. als ‘val uit het paradijs’, te meer omdat hij al een scheiding achter de rug had. De getergde man wilde ‘slachtoffers’ maken, zeven in totaal: zijn vrouw, haar ouders, een zus en haar drie kinderen.

Zeker vijftig messteken

Gewapend met een mes liep Van den D. op de vroege ochtend van maandag 13 september van Middelburg naar Biggekerke, waar hij zich bij het huis aan de Noordweg verschanste tussen de bomen. Van den D. zag zijn schoonmoeder wegfietsen en kreeg vervolgens zicht op Henk Cijsouw, die naar buiten kwam lopen. De Middelburg viel aan en maakte met zeker vijftig messteken een einde aan het leven van zijn schoonvader.

Van den D’s vrouw zag het drama gebeuren en vluchtte de woning in, waar ze zich opsloot in de badkamer. De vrouw sloeg daarna alarm door 112 te bellen en stond doodsangsten uit, omdat Van den D. met geweld probeerde om binnen te komen. Nadat een grote politiemacht naar de woning in Biggekerke was gekomen, gaf Van den D. zich over.

Van den D. beweerde dat hij van gedachten was veranderd nadat hij Henk Cijsouw had omgebracht. Hij zou zijn vrouw toen niet meer willen doden, maar ‘overgave’ willen zien, zo verklaarde Van den D. drie weken geleden. De rechter vindt die verklaring ongeloofwaardig en is ervan overtuigd dat Van den D. met voorbedachten rade heeft gehandeld.

Nabestaanden van Henk Cijsouw spraken drie weken geleden, tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak, hun afschuw uit over de moord en vertelden ook dat het leven van de familie zwaar is ontwricht. Ze omschreven Arie van den D. als een dominante, opdringerige man die vaak ruzie zocht en niet te volgen was. De weduwe van Cijsouw en twee dochters lazen slachtofferverklaringen voor. ,,We moeten verder met levenslange schaamte en verdriet doordat onze vader als een crimineel is afgeslacht.’’

Volledig scherm Politie-agenten op het erf van Tuin 't Hofje in Biggekerke © HV Zeeland