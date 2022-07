Te slopen Vlissingse appartementen tijdelijk beschikbaar voor Oekraïners

Eerder dit jaar kondigde de wooncorporatie aan dat het 65 jaar oude flatgebouwtje met 24 appartementen in Van Dishoeckstraat in de loop van volgend jaar tegen de vlakte gaat. Het is de bedoeling dat ruim een jaar later een nieuw wooncomplex met ruimere woningen verrijst op dezelfde plek. In overleg met de gemeente Vlissingen heeft l’Escaut besloten de plannen uit te stellen en vrijkomende appartementen tot eind volgend jaar beschikbaar te stellen aan Oekraïense vluchtelingen. Omwonenden zijn vorige week op de hoogte gesteld door gemeente en corporatie. Intussen zijn vijf appartementen al ingenomen door Oekraïners.