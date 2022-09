‘Terrasrijder’ Renesse John D. negentig dagen langer vast

Les Misérables in de openlucht

Sinds 1996 houdt Stichting De Vierschaar jaarlijks een groot openluchtspektakel in Bergen op Zoom. Ook dit jaar is er weer een grootschalige voorstelling te zien op een bijzondere plek: Les Misérables gaat vrijdagavond 9 september in première op de ‘vestinglocatie’ van Ravelijn Op Den Zoom.

