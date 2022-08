Tholen wipte al 7385 tegels, Schouwen-Duiveland nog maar 67

‘Tegelwippen’: het klinkt als een geintje, maar het is een serieuze aangelegenheid. Het gaat erom de verstening van Nederland tegen te gaan en zoveel mogelijk tegels te vervangen door gras, bloemperken en bomen. Dat is niet alleen een stuk fraaier, maar het helpt ook in de strijd tegen klimaatverandering. Door tegels te verwijderen, is het koeler op warme dagen en kunnen stortbuien beter worden opgevangen. Bovendien is het aangenamer voor insecten en andere dieren.

Bij het NK Tegenwippen vechten gemeenten uit wie de meeste tegels kan laten verdwijnen. De strijd is in maart begonnen en duurt tot eind oktober. Landelijk doen zo’n honderd gemeenten mee, waaronder vijf Zeeuwse: Borsele, Goes, Schouwen-Duiveland, Terneuzen en Tholen.

Landelijk een miljoen tegels

In totaal zijn inmiddels een miljoen tegels gewipt. In Zeeland staat de teller op bijna 10.000. Dat is voor het grootste deel te danken aan Tholen, waar men inmiddels 7385 tegels heeft verwijderd. De gemeente zelf levert een flinke bijdrage. Zo heeft zij in de Anemoonstraat in Sint-Maartensdijk tegels en straatstenen vervangen door bomen en een gazon.

In de categorie ‘kleine gemeenten’ (waar heel Zeeland behalve Terneuzen onder valt) staat Tholen momenteel op de negende plaats. Het gat met de koploper Hollands Kroon is wel aanzienlijk. Die gemeente zit al op bijna 54.000.

Tholen heeft, in het kader van het NK, Schouwen-Duiveland uitgedaagd voor een heuse ‘derby’: wie wipt de meeste tegels? Het is voorlopig een ongelijke strijd, want Schouwen-Duiveland komt tot nu toe niet verder dan een schamele 67 tegels, ofwel zes vierkante meter.

‘We zijn pas heel laat ingestapt’

Dat valt nogal tegen, erkent Janneke Donkers. Zij is coördinator bij het Natuur- en Milieueducatiecentrum Schouwen-Duiveland, dat het voortouw heeft genomen. ,,Een verklaring zou kunnen zijn dat wij pas heel laat zijn ingestapt. De gemeente had zich in eerste instantie niet aangemeld. Dat is pas gebeurd toen we door Tholen werden uitgedaagd.” Zij sluit ook niet uit dat nog niet iedereen alle gewipte tegels heeft gemeld.

Wellicht is het stilte voor de storm. ,,We kijken hoe we inwoners nog meer kunnen motiveren om mee te doen. Daarom zijn we bezig met een aantal acties en hopen dat we nog een eindsprint kunnen inzetten.” Zo kunnen mensen op doordeweekse dagen tegels inleveren bij Stadsboerderij De Punt in Zierikzee. Voor elke gewipte tegel krijgen ze een gratis plantje.

Daarnaast gaat binnenkort een Tegeltaxi rijden, die verwijderde tegels ophaalt. ,,Want niet iedereen heeft een auto met een karretje”, zegt Donkers. ,,Dit is een gezamenlijke actie met de gemeente. Op deze manier proberen we inwoners tegemoet te komen en het zo laagdrempelig mogelijk te maken om tegels te wippen.” De Tegeltaxi gaat in principe tot eind oktober rijden. ,,Als er behoefte aan is, kijken we of die ook na de campagneperiode kan blijven.”

Terneuzen op de 23ste plaats

De andere drie deelnemende Zeeuwse gemeenten lijken ook niet om de ereplaatsen mee te doen. Borsele staat tot nu toe op 483 gewipte tegels en Goes op 1184. Terneuzen, dat uitkomt in de categorie middelgrote gemeenten (50.000 tot 100.000 inwoners), is terug te vinden op de 23ste plaats met 1239 tegels.

Gewipte tegels kunnen nog tot en met 31 oktober worden aangemeld via nk-tegelwippen.nl. In elke categorie (groot, middel en klein) wint de gemeente met het hoogste aantal tegels per duizend inwoners een Gouden Schep. De gemeente met de meeste gewipte tegels, ongeacht het aantal inwoners, ontvangt de Gouden Tegel.

Volledig scherm Op diverse plaatsen leggen bewoners geveltuintjes aan. © Tineke Dijkstra