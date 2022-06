Thoolse Emma over ‘Au Pairs’ in Miami: ‘Het was écht een cultuurshock’

Voor het televisieprogramma Au Pairs vloog Emma - samen met deelnemers Wendie, Imre en Noah - naar een ander continent om de fulltime zorg op zich te nemen als au pair van Amerikaanse gezinnen. Koken, wassen, gillende kinderen, álles komt voorbij. Emma’s avontuur in Amerika was één grote rollercoaster. En compleet anders dan haar leven in Tholen, waar de vogeltjes fluiten en je je auto prima een nachtje van het slot kan laten staan. ,,Het was écht een cultuurshock”, lacht Emma.

En die shock begon al op de luchthaven. ,,Ik staarde een kwartier naar de aankomsttijden, in plaats van de vertrektijden. Zullen de zenuwen wel zijn geweest!” Aangekomen in Miami, wist Emma niet wat ze meemaakte. Haar gastmoeder Karmel bleek in een prachtig appartement aan Sunny Isles Beach te wonen, mét zeezicht. De echte ‘Miami Dream’. ,,Een lift met een rij knoppen voor zeventien verdiepingen. En bij de auto hoorde een valetservice: die werd voorgereden als je hem nodig had. Dat hebben we niet in Tholen!”

Een en al luxe

Emma is zelf echt een nuchtere Zeeuwse. ,,Ik werd écht uit mijn comfortzone gehaald bij Karmel. Ik ben helemaal niet van de glamour en het uiterlijk.” Het huis in Miami was een en al luxe. ,,Louis Vuittontassen, kleding van Hermès.” Haar werkgever (of, zoals het in Au Pair heet: ‘host mother’) was model en actrice Karmel, alleenstaande moeder van drie kinderen: Renata (15), João (11) en Theo (10). Karmel had de typerende Miami-look. ,,Grote borsten, volle lippen. Ik dacht gelijk: hier pas ik niet. Toch klikte het meteen. Karmel ziet er misschien uit als een poppetje, maar ze is een echte zakenvrouw mét inhoud.”

Quote Als je zo lang voor ze zorgt dan voelt het bijna of je je eigen kinderen achterlaat Emma Smits , Deelnemer Au Pairs

Volledig scherm Emma Smits (23) uit Scherpenisse doet mee aan het televisieprogramma Au Pairs. © Marcelle Davidse

Midden in de Amerikaanse rollercoaster werd Emma ook nog verliefd. Op een meisje. ,,Fuck, dacht ik toen. Op Tholen was ik nooit open geweest over mijn geaardheid, uit angst voor negatieve reacties.” Ze maakte tijdens een weekendje Key West met de andere deelneemsters bekend op vrouwen te vallen. ,,Het leek of ik toen alles van me af kon laten glijden. Ik wilde altijd graag ‘volgens het boekje’ zijn. Nu ben ik gewoon mezelf: Emma.” Of ze nog samen is met Bella? ,,Dat mag ik nog niet zeggen.”

Er was geen extra kamer voor Emma in Miami, dus ze sliep bij de kinderen in bed. ,,Ik dacht echt dat ik mijn privacy zou missen, maar het was supergezellig met die kids. Elke morgen als ik mijn wekker wéér wilde snoozen, zeiden Theo en João: ‘Emma, your alarm, come on, wake-up!’ Dat was een goede stok achter de deur.”

Visum

Al snel vertrok Karmel ‘voor een weekje filmopnames’ naar LA. Het weekje werd weken en het was zelfs de vraag óf Karmel nog terug kon komen voor Emma weer naar Nederland vertrok. ,,Mijn visum was maar drie maanden geldig, dus ik moést terug. Ik heb zelfs nog gekeken naar ‘greencard lotingen’. Als je zo lang voor andermans kinderen gezorgd hebt, voelt het bijna of je je eigen kinderen achterlaat.”

Quote Ooit hoop ik ze Tholen te kunnen laten zien, zodat zij dezelfde cultuur­shock krijgen als ik daar kreeg Emma Smits , Deelnemer Au Pairs

Het resulteerde in heel veel videobelletjes en huilende kinderen. ,,Het werd een soort co-ouderschap op afstand. Terwijl ik natuurlijk gewoon een vreemde was voor Karmel. Haar had ik maar zeven dagen gezien.” Karmel kon niet terug naar Miami door de coronaregels en door problemen met haar visum, dat ze vanwege haar Braziliaanse afkomst nodig heeft. ,,Dan moest ik de kinderen wéér vertellen dat mama niet kwam, dat vond ik echt zwaar.”

Na twee maanden sloot ze haar gastmoeder eindelijk weer in de armen. Diezelfde week gingen ze samen naar de tattooshop: ,,Karmel liet mijn voorletter zetten. Ik haar handtekening, het woord ‘uhuh’ omdat ze dat altijd zo overdreven Amerikaans uitspreekt, een smiley en beijo (het Portugese woord voor kusje, de moedertaal van haar gastgezin, red.)”

Emma stuurt nog steeds kaartjes en cadeautjes naar Amerika. ,,Ik hoop samen kerst te vieren dit jaar. Zij zijn mijn tweede familie, ik mis de kinderen heel erg. Ooit hoop ik ze Tholen te kunnen laten zien, zodat zij dezelfde cultuurshock krijgen als ik daar kreeg.”

Het derde seizoen van Au Pairs is vanaf 21 juni iedere dinsdag vanaf 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3. Via NPO-Plus is al het hele seizoen te zien.