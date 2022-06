Thoolse tandarts over energiedrankjes: 'Bij sommige pubers en twintigers zijn bijna geen tanden meer over’

Eenenveertig jaar geleden zag Peter Vos (66) vaak meer dan honderd patiënten per dag. Zijn compagnon en hij runden vier praktijken op Tholen en hadden ieder ook nog een praktijk in West-Brabant. ,,Het waren allemaal open spreekuren. De wachtkamers puilden uit. Het schema was moordend. Soms zaten er vijf patiënten met een verdoving in de wachtkamer. Dan vroeg ik mijn assistente Anita: ‘Welke was nou het eerst? Want ik weet het niet meer, hoor’.”

Tholen was geen bewuste keuze voor de West-Brabander, het kwam op zijn pad. ,,Het was een noodgebied. Wij namen de praktijk over van tandarts Van Tuijn, die de enige tandarts was op een bevolking van 25.000 mensen. We waren jong, avontuurlijk en zaten vol energie – dus we hadden er wel zin in. Mijn compagnon en ik staken onze nek uit. Want wie ging dat nou doen? Nou wij! Was ik ooit op Tholen geweest? Nee, nog nooit. Wat was Tholen? Geen idee.”