Thoolse vader en zoon langer vast voor witwassen en drugshandel: ‘Onderzoek gaat onverminderd door’

De raadkamer van de Rotterdamse rechtbank bepaalde donderdag dat de drie mannen voorlopig niet vrijkomen. Het trio werd op 5 november opgepakt in Alblasserdam, Tholen en Den Haag. Direct na hun aanhoudingen werden hun woningen doorzocht. Daarbij zijn onder meer waardevolle goederen en voertuigen in beslag genomen. ,,Het onderzoek naar drugshandel en witwassen gaat onverminderd door”, meldt de rechtbank.

Zakenman Alex R. kwam twee jaar geleden in het nieuws nadat per ongeluk de verkeerde man werd ontvoerd in Noord-Holland. Alex R. en zijn naasten ontvingen kort na de spraakmakende vergisontvoering dreigbrieven, waarmee ze zelf naar de politie gingen. Iets later werden er explosieven geplaatst bij hun woningen. Eén daarvan ging ook daadwerkelijk af. Een ander huis werd beschoten. Niemand raakte bij de aanslagen gewond.