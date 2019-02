Tien slachtoffers doen aangifte tegen nep-voetbalmakelaar: ‘Heel erg dat hij niet vastzit’

S. doet zich al jaren voor als voetbalmakelaar. Hij vraagt mensen te investeren in talentvolle (fictieve) voetballers. De verkoop van die spelers levert volgens S. veel rendement op. De investeerders kunnen echter vaak fluiten naar hun geld.



In december werd S. aangehouden in zijn woonplaats Antwerpen. Hij zat tot maandag in voorarrest. De Antwerpse rechtbank besloot dat hij de zitting thuis mag afwachten. S. wordt verdacht van valsheid in geschrifte, oplichting en witwaspraktijken. Vermoedelijk dient de rechtszaak pas eind dit jaar. Het onderzoek loopt nog. Wel is duidelijk dat er inmiddels tien gedupeerden zijn.