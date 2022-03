Tientallen scouts koken er op los in Goes: ‘Ze kunnen me straks naar huis rollen’

,,Even kijken of hij gaar is’', zegt Lucas Joppe van scoutingroep Mr. Bakkergroep uit Zierikzee, terwijl hij met een mes in zijn hamburger prikt. ,,We willen de juryleden natuurlijk geen voedselvergiftiging laten oplopen.’’ Het oordeel is positief: ‘Hij is goed!’ Als de burger op het zojuist gebakken broodje is gelegd, gaan er nog een plak cheddarkaas, wat currysaus en een blaadje sla bij. Op naar de jury!