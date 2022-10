Tóch een warme maaltijd op tafel, dankzij prakjes van Facebook: ‘We aten soms de hele week brood’

Aardappelen en groente met vlees, pasta, pompoensoep of een restje van een ovenschotel. Yenna en Irene uit Terneuzen smullen regelmatig van maaltijden die aangeboden worden in de Zeeuws-Vlaamse facebookgroep ‘Zonder honger naar bed’. ,,Echt super”, zegt Yenna (21). ,,Dankzij die groep hebben we weer elke avond eten. Vooral vlak voor of vlak na etenstijd worden er maaltijden online gezet, dus dan kijk ik vaak. En na feestdagen hebben mensen ook veel spullen over. Het is een ‘lifesaver’: we hebben een stuk minder zorgen.”