Toerisme deels weer toegestaan in Zeeland

Het toerisme in Zeeland mag langzaam weer op gang komen. Dat heeft de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) vrijdag besloten. Een deel van de toeristische accommodaties mag begin mei open en mensen die een tweede woning in de provincie hebben mogen die weer gebruiken. Strandhuisjes mogen weer worden opgebouwd, maar nog steeds niet worden gebruikt.

Sinds 30 maart mochten mensen in Zeeland niet meer ‘recreatief’ overnachten. Die maatregel nam de VRZ om de zorg in Zeeland niet onnodig te belasten vanwege de coronacrisis.

De VRZ heeft de maatregelen nu versoepeld om zo de verlieslijdende recreatiesector tegemoet te komen. Dat is goed nieuws voor eigenaren van tweede woningen. Zij mogen weer naar hun huis. Ook eigenaren van bijvoorbeeld stacaravans mogen weer naar hun verblijf, mits ze eigen toilet en douche hebben en mits de campingeigenaar dat toestaat.

Woensdag wordt meer bekend gemaakt

Welke en hoeveel accommodaties weer mogen worden verhuurd, wordt volgende week woensdag bekend. In deze eerste fase wordt uitgegaan van ongeveer 15 procent van de maximale toeristische bezetting. De precieze ingangsdatum wordt woensdag ook bekendgemaakt. Die datum zal ergens begin mei zijn.

Strandhuisjes mogen daarnaast wel weer worden opgebouwd, maar nog niet steeds worden gebruikt. De Veiligheidsregio bepaalt komende dagen welke categorieën allemaal onder een tweede verblijf vallen en welke niet.

De versoepeling is vooral bedoeld voor ‘rustzoekers’. Hen wordt gevraagd in de buurt van de accommodatie te blijven, om zo het eventuele risico op verspreiding te verlagen. Uiterlijk 22 mei wordt de eerste fase geëvalueerd. Dan kan worden bepaald of andere vormen van verhuur ook worden toegestaan.

Alle horeca en attracties in Zeeland blijven verder dicht. Net zoals centrale sanitaire voorzieningen bij campings, parken en jachthavens. Dat is in lijn met de verlenging die premier Rutte dinsdag afkondigde.

‘We willen grip houden’

,,We willen zoveel mogelijk de grip houden in deze crisis”, vertelde Jan Lonink. Voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland. ,,Met deze eerste stap zetten we weloverwogen een eerste stap vooruit. Het is geen vakantietijd, maar crisistijd. De versoepeling is mogelijk omdat het aantal COVID19-patiënten afneemt. Daardoor kan Zeeland - ondanks het feit dat de zorgketen nog steeds zwaar belast is - wel voorzichtig weer gasten ontvangen.”

De recreatiesector kan niet gelijk open, omdat het risico te groot is dat het aantal besmettingen toeneemt, zegt directeur van de GGD Zeeland Joke Gaemers. ,,Als we moeten kiezen, tussen alles of niets, dan is het niets. Maar we denken dat de Zeeuwse gezondheidszorg deze eerste kleine stappen aankan.”

Toeristisch Ondernemend Zeeland positief