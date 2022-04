Topdrukte bij De Mikke: opvang zit bommetje vol met verzwakte egels en door vogelgriep getroffen vogels

Louwerse kent het probleem van obese egels wel, maar maakt zich momenteel veel meer zorgen over de enorme aantallen aan verzwakte en vermagerde egels. Er is zelfs sprake van ondergewicht. En de dieren loslaten kan nog niet. Sommige zitten nog in winterslaap en weer anderen hebben zelfs nog geen winterslaap gehad. De oorzaak? ,,Zeg het maar. Ik weet het niet. We zitten bommetje vol. Elke dag nog krijgen we nieuwe dieren.”

Afgelopen jaar was trouwens toch een rampjaar voor de egel. Louwerse zegt dat zij meer dan 950 egels heeft opgevangen, terwijl vierhonderd normaal is. Ook die dieren waren zwak, uitgedroogd en ondervoed. ,,We hebben nog nooit zoveel egels gehad in één jaar.” En dat wil heel wat zeggen, in de 36 jaar dat Louwerse actief is bij De Mikke.