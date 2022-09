Transportbedrijven teleurgesteld: waarom moeten vrachtwagens straks wel tol betalen?

,,Het is triest. Of we nou via België of via de Westerscheldetunnel rijden: als we weg willen uit Zeeuws-Vlaanderen moeten we tol betalen”, moppert Herwin Herrebout van Herrebout Transport en Logistiek in Hoek. ,,We hebben zes vrachtwagens. Die rijden soms een paar keer per dag door de Westerscheldetunnel. Dat hakt er wel in.”