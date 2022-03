Treinreiziger mishandelt andere passagier

De mishandeling vond rond 15.30 uur plaats. Vervolgens heeft de politie de verdachte in de trein aangehouden. Tijdens de aanhouding stonden de treinen op het traject stil. Rond 16.15 reden de treinen weer volgens de normale dienstregeling. De verdachte is door de politie naar Torentijd gebracht in afwachting van aangifte door het slachtoffer. Wat de aanleiding voor de mishandeling is geweest, is niet bekend.