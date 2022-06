Trekzakspelers Han en Susan verlaten Zeeland: ‘Het onderhoud en de tuin wordt ons ons wat te veel’

Han: ,,Door mijn vader die voor Staatsbosbeheer werkte. Dat deed hij vooral in de Domeinen en vanuit standplaats Goes. In het kantoortje hier op Burgh-Haamstede heb ik als jong ventje zomervakanties doorgebracht. Ik raakte verknocht aan Schouwen-Duiveland, maar ons gezin verhuisde maar door. Susan heb ik leren kennen in Huizen, waar we beiden werkten in een kindertehuis. Zij als groepshoofd, ik als activiteitenbegeleider. We hebben in 2004 een stacaravan op camping De Wielewaal gekocht.”