Trillend in bed als er een goederentrein voorbij rijdt: ‘De aanbouw scheurt los van de rest van het huis’

Peter Smit uit Krabbendijke kan het zich nog goed herinneren. Hij zat een keer op de bank toen hij plots dacht dat hij niet goed werd. Hij werd draaierig. ‘Wat is hier aan de hand’, dacht hij? Later viel het kwartje. Er was een goederentrein voorbij komen rijden. Alles trilde. Dorpsgenoot Johan Sinke kan er over meepraten. Zijn dochter was van de eerste verdieping naar de zolder verhuisd met haar slaapkamer. Komt ze op een gegeven moment naar beneden gelopen, ‘Pap, wat gebeurt hier allemaal?!’ ,,Er kwam dus een goederentrein langs’’, verklaart Sinke. ,,Dat voel je op de zolder nóg beter. ‘Wen er maar aan’, heb ik gezegd. Maar het is natuurlijk niet normaal.’’