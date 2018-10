Twee fietsers overleden door aanrijding in Goes

RestaurantZeeland.nl wijst weg naar culinair genot

27 oktober VLISSINGEN - Lekkerbekken kunnen via de website RestaurantZeeland.nl een keuze maken uit actuele menu’s van zeven Zeeuwse toprestaurants. Het gaat om restaurants Bij Kees in Zierikzee, De Gespleten Arent in Middelburg, De Kleine Toren van Baarland in Baarland, Mezger in Domburg, Scherp in Middelburg en sterrenrestaurants Katseveer in Wilhelminadorp en ’t Vlasbloemeken in Koewacht.