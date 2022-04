Twee jongens opgepakt voor mishandeling van drie oudere Goesenaren

Eens een zeeuw Norbert groeit op als zoon van burgemees­ter in Aardenburg

EENS EEN ZEEUW – Norbert van Berckel (58) werd geboren in Aardenburg als zoon van burgemeester Thijs van Berckel. Hij woonde hij door het hele land, maar Zeeland laat hem niet los. Hij is directeur van het Kenniscentrum Filantropie, is getrouwd met Hannelot, woont in Den Bosch en heeft twee studerende kinderen.

7 april