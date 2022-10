Twee nieuwe kerncentrales drijven berg radioactief afval flink op, blijkt uit studie Covra

Vijftig jaar oude concert­vleu­gel aan vervanging toe

Geef de Zeeuwse Concertzaal vleugels! Dat is de titel van een crowdfundingsactie, opgezet om de concertzaal in Middelburg te helpen aan een nieuwe concertvleugel. Vrijdagavond 7 oktober is een veiling waar topstukken van Zeeuwse kunstenaars onder de hamer komen.

