Tweede kadewand van Middensluis in Terneuzen wordt voorlopig niet opgeblazen

De Middensluis moet wijken voor de aanleg van de veel grotere Nieuwe Sluis. Op 23 maart werd de westelijke kadewand opgeblazen. Dat ging met veel meer kracht dan verwacht. Vooraf was gezegd dat de ontploffing nauwelijks impact zou hebben, maar de explosie was in de wijde omtrek te horen en te voelen. Veel panden in de Terneuzense binnenstad liepen schade op. Er kwamen 160 meldingen, vooral van scheuren in muren en stucwerk, en van gebroken ramen.

Aannemerscombinatie Sassevaart, dat nog steeds bezig is met het opruimen van de brokstukken van de eerste ontploffing, laat onderzoek doen naar wat er fout is gegaan. Uit die conclusies moeten ook aanbevelingen volgen voor de aanpak van de tweede ontploffing. Het onderzoek is nog niet afgerond. Sassevaart vindt het daarom verstandig om te wachten met het laten ploffen van de oostelijke kadewand tot het onderzoek klaar is. Wanneer dat is, is nog niet bekend.