Tweede Kamerleden naar Terneuzen om te pleiten voor een tolvrije Westerscheldetunnel

Volgende week maandag leggen de partijen in de Grote Kerk in Terneuzen in een openbare lezing uit hoe ze dat voor zich zien. De strekking van de avond is op voorhand al duidelijk; de partijen willen dat het kabinet 261 miljoen euro uittrekt om de tunnel over 2,5 jaar tolvrij te maken, in plaats van in 2030. ‘Blijft Zeeuws-Vlaanderen een verborgen vallei? Neem Den Haag Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen nog wel serieus’, staat op het pamflet voor de lezing te lezen. De avond begint om 19.00 uur. De kerk in de Noordstraat is om 18.15 uur open.