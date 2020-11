Vader van seksueel misbruikte dochter in Zeeuwse zedenzaak: ‘Gruwelijke details malen telkens door mijn hoofd’

‘Minuutje’ langer rijden of 10 miljoen euro uitgeven? Minder snel op Philipsdam nog geen uitgemaak­te zaak

13 november MIDDELBURG - Er is voorlopig een stokje gestoken voor het langzamer rijden over de Philipsdam. Het dagelijks provinciebestuur stelt in de Najaarsnota voor er een 80 kilometerweg van te maken, maar een meerderheid van de Staten gaat daar nog niet in mee.