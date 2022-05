Van Dixhoornbrigade redt een halve eeuw mensen van verdrinking

Zij vertrekt en laat een compleet ander ziekenhuis achter. ‘Adrz is geen probleem­kind meer’

GOES - De puinhoop bij Adrz was groter dan ze dacht. Als ze dat had geweten, had ze het niet aangedurfd om directeur te worden. Na acht jaar buffelen, vertrekt Claudia Brandenburg en laat ze een compleet ander ziekenhuis achter.

