Van minderwaardigheidsgevoel naar machtspartij: lokale Partij Souburg-Ritthem pakte leidende rol in Vlissingen

Noord-Beveland is klein maar dapper, al vist de jeugd nog steeds achter het net

WISSENKERKE - In de ukkepuk onder de Zeeuwse gemeenten dondert het zelden in de raadszaal. Maar dat wil niet zeggen dat het kabbelt in Noord-Beveland, want de gemeente mag dan de kleinste zijn, dapper en eigenwijs zijn ze wel in het gemeentehuis.

11 maart