Van Oekraïne naar Zeeland: da's best een beetje wennen, zeggen deze oorlogsvluchtelingen

1. Circulaire economie

Die staat in Oekraïne, laten we zeggen, in de kinderschoenen. ,,Toen iemand me uitlegde hoe ik het afval moest scheiden, was ik in shock!", vertelt de 33-jarige Olga Bogatova uit Kiev, die in Vlissingen wordt opgevangen. ,,Bij ons gooien we alles bij elkaar!”