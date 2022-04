‘Van tegels houden we niet’

‘Ik ben opgegroeid op een akkerbouwbedrijf in Zeeuws-Vlaanderen en kom dus graag buiten. In tuinieren kan ik bovendien mijn energie kwijt. Daar ben ik een paar uur in de week in bezig. Het is een beetje zoals het met de seizoenen gaat op het land, maar dan in minivorm. Zaaien in het voorjaar, bloeien in de zomer. We hebben veel gras, struiken, en bomen in de tuin. Zoals lindes, een walnotenboom, en een hoogstamappel. Ook groeien er pruimen, peren, en druiven. Goed voor de biodiversiteit.’