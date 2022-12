Vanaf 1 januari controle op PFAS in voedsel

PFAS heeft op de lange termijn invloed op de gezondheid. Het immuunsysteem kan er bijvoorbeeld door worden aangetast, maar ook hoog cholesterolgehaltes of vormen van kanker veroorzaken. Het beste is natuurlijk helemaal geen PFAS is voedsel, maar deze stof is sinds de jaren vijftig zo wijd verspreid in het milieu dat de eis van nul PFAS in voedsel onhaalbaar is. ,,Bij het vaststellen van de normen gaat men uit van wat redelijkerwijs haalbaar is”, legt De Boer uit. De verwachting is wel dat de normen in de loop der tijd worden aangescherpt. Het vaststellen van de maximale waarde is volgens De Boer ook een ook extra aansporing om PFAS-gebruik terug te dringen.