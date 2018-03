Vandaal maait 500 honderd bomen neer in Zeeland

De schade is aan de bomen alleen al zeker twintigduizend euro, zegt boswachter Anouk Pattipeilohy van Staatsbosbeheer. ,,Dat is exclusief de manuren voor het planten. Staatsbosbeheer is niet verzekerd tegen vandalisme.''

Verschillende mensen uit de omgeving van de Boomdijk rapporteerden vanmorgen de verwoesting. ,,Mensen reageren geschokt. Wij zijn ook geschrokken." Getuigen verklaren dat tot gisteravond laat er niets aan de hand was. Het vermoeden is dat de vernieling machinaal is gedaan. De boompjes liggen allemaal in dezelfde richting, noord-west richting Arnemuiden. ,,Je ziet ook dat in moeilijkere bochten de boompjes niet geknakt zijn'', beaamt Pattipeilohy.