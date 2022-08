Verdiensten parkeren Veerse Dam te gering voor extreme huurverhoging. ‘Niet tegen elke prijs’

UV-shirtjes in plaats van smeren: 'Wie als kind verbrandt, krijgt later moedervlek­ken’

Ze rennen weg, gillen moord en brand, of eindigen met witte, plakkerige haren. Veel kleine kinderen houden niet van zonnebrandcrème. Hoe bescherm je ze dezer dagen tegen de zon? UV-werende kleding is steeds meer in trek.

12 augustus