Verdwijnen van schelpenrug op de Roggenplaat al jaren aan de gang; ‘De bult zal eens weer opbouwen’

Voorzitter Jan Schot van de Zierikzeese visserijvereniging Helpt Elkander bond zaterdag in zijn openingstoespraak van de Havendagen de kat de bel aan. De kenmerkende schelpenbult, waar sinds de jaren zestig Neptunus traditiegetrouw wordt opgepikt om mee te delen in het feestgedruis aan wal, is verdwenen. ,,Wij zijn als mosselkwekers elke dag op het water en zagen de schelpenbult al tijdens het opspuiten kleiner worden. Nu is er niks meer van over", zei Schot. ,,Denk heel goed na als overheid voor je ingrijpt. Hopelijk is er nu een lesje geleerd.”