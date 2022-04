Verkeerschaos verwacht door afsluiting Kennendytunnel richting Nederland, Liefkenshoektunnel heel weekend tolvrij

Automobi­list rijdt met 156 kilometer per uur over Terneuzen­se­straat en vlucht daarna voor politie

ZAAMSLAG - Een automobilist is maandagavond op de vlucht geslagen voor de politie, nadat hij met hoge snelheid werd betrapt op de Terneuzensestraat (N290) bij Zaamslag. De bestuurder scheurde met 156 kilometer per uur over de weg tussen Terneuzen en Zaamslag.

