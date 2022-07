Verknocht aan zijn Zeeuwse stek: Brabantse Paul geniet sinds 1952 volop van Vrouwenpolder

Zomerserie: de standplaatsPaul Kooijman (73) woont dan wel in Oosterhout, maar van begin april tot half september is hij vooral in Vrouwenpolder te vinden. Het dorp waar hij al sinds 1952 zomers vaak komt.

Wie zijn de mensen die al jaren steeds terugkeren naar hun vaste vakantiestek in Zeeland? Vakantievierders vertellen hoe ze genieten van hun plekje hier, in de zomerserie ‘De Standplaats’. Deze week: Paul Kooijman op camping Nieuw Arendsrust in Vrouwenpolder.

Op minicamping Nieuw Arendsrust staat hij al tien seizoenen op één van de vijftien plekken, naast een boom, tussen de manshoge, groene hagen. ,,Walcheren is heerlijk, alles is hier in de buurt.” Hij kent de streek door en door en heeft er mooie herinneringen liggen. Zijn Fendt Saphir caravan met ruime voortent staat er het hele seizoen.

Gezellig aan de Dorpsdijk

,,Met mijn ouders was ik als vierjarige voor het eerst in Vrouwenpolder, we woonden in Breda. We zaten dan altijd in een pension aan Dorpsdijk 51 in Vrouwenpolder.” Eerst was Kooijman er met zijn ouders, zijn twee broers en twee zussen. Later gingen er ook nichtjes, vrienden en vriendinnen mee.

,,Soms zaten we wel met 14 mensen in dat kleine huisje aan de dijk, supergezellig. ,,Hoe we er allemaal in pasten, daar verbaas ik me nog over. Iedere avond kaartten we of we deden andere spelletjes, er was geen tv. Het was altijd tot in de late uurtjes gezellig.”