Verlamde Dick is weer thuis: met hulp kan hij weer op Facebook, bij zijn website en binnenkort ook TikTok

Alles in de huiskamer ademt muziek. Een wand vol cd’s, vier grote staande boxen, ingelijste platenhoezen aan de muur, net als de saxofoon die hij vroeger bespeelde. Sinds enkele weken is Dick van der Heijde (59) weer terug in zijn vertrouwde domein in Kapelle. Hij heeft het locked-in-syndroom. Door een herseninfarct zit hij inmiddels eenendertig jaar opgesloten in zijn lichaam. Er mankeert niets aan zijn verstand - integendeel - maar hij kan alleen met zijn ogen knipperen en zijn lip een beetje bewegen. Toch is in een oogopslag duidelijk dat hij er beter bij ligt dan op de IC. Hij straalt weer.