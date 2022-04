Verlopen grafrecht: waar is het graf van opa Dees gebleven?

REPORTAGE Jouw maaltijdsa­la­de is vaak verpakt op een Zeeuwse machine

Koop je in de supermarkt een maaltijdsalade of een cup filet americain dan is de kans levensgroot dat het bakje is gevuld en afgesloten op een verpakkingsmachine van Tramper Technology in Goes. De Zeeuwse maakindustrie telt veel van dit soort pareltjes. Maar veel staaltjes van slimme engineering blijven onder de radar. ,,Maakbedrijven hebben het altijd druk waardoor ze soms vergeten zich in de schijnwerpers te zetten.”

24 april